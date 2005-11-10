Alajbegovic ko, Woltemade entra e segna: la Juventus è avanti 1-0 sul Venezia
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Andrea Piras
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Oggi alle 13:43Serie A
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22.11.2026 13:43Serie A
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Si sblocca il punteggio all’Allianz Stadium. Nick Woltemade (entrato ad inizio ripresa insieme a Sarr per Douglas Luiz e Alajbegovic, quest'ultimo out per un problema fisico accusato a fine del primo tempo) impiegati poco più di sette minuti per lasciare il proprio segno sul match. L’attaccante tedesco raccoglie un pallone vagante all’interno dell’area di rigore in seguito ad una conclusione respinta di McKennie e calcia di prima intenzione mettendo il pallone in fondo al sacco e portando avanti 1-0 la Juventus sul Venezia.
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