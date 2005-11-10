In Portogallo non hanno dubbi: la Fiorentina prepara già il riscatto definitivo di Goncalves

Pedro Goncalves si sta prendendo un posto sempre più centrale nella Fiorentina a suon di prestazioni e questo aspetto non è passato inosservato nel suo paese natale, il Portogallo. Dove il quotidiano sportivo A Bola gli dedica un articolo nel quale viene spiegato che i viola stanno già preparando il riscatto per l'acquisto definitivo. Anche se non dovessero essere raggiunti i parametri previsti.

Formula, cifre e condizioni

Quali sono le condizioni concordate tra Sporting Clube de Portugal e Fiorentina per il trasferimento in viola di Goncalves? L'operazione dello scorso calciomercato estivo è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni. L'acquisto diventerebbe obbligatorio al verificarsi di due condizioni: la presenza di Pedro Gonçalves, per almeno 45 minuti, in almeno la metà delle partite ufficiali della Fiorentina e la qualificazione della squadra alle competizioni europee. Quest'ultima condizione, ad oggi, appare decisamente lontana.

Continuità e volontà

Eppure, nonostante le difficoltà di classifica, la dirigenza della Fiorentina sarebbe dunque già orientata a valutare l'acquisto a titolo definitivo del giocatore. Perché tutto ciò diventi realtà, servirà soprattutto che il rendimento di Goncalves lo confermi su questi livelli e che lo stesso calciatore rimanga della stessa idea.