Fiorentina, i tifosi non ci stanno. Cori contro giocatori e Pioli: "Salta la panchina"
C’è un clima da far west al Franchi in questo finale di gara tra Fiorentina e Lecce, con grande contestazione della Fiesole all’indirizzo dei giocatori e di Pioli (‘salta la panchina’). Clima pesantissimo a Firenze.
