Fiorentina insistente per Dragusin: lui non è convinto. Ci sono due alternative

La stagione della Fiorentina fino a questo momento non coincide nemmeno lontanamente con le attese e gli annunci fatti ancor prima di scendere in campo. Ora, da ultima in classifica seppur al pari di Verona e Pisa a 12 punti, a -3 dal Genoa e la zona salvezza, c'è da ripartire da zero. Con Paolo Vanoli allenatore, mentre Fabio Paratici è atteso in casa Viola per coadiuvare gli spostamenti sul mercato.

E a proposito della finestra di trasferimenti invernale, la dirigenza del club gigliato ha in mente diverse possibilità per potenziare la rosa. A partire dalla difesa, che ha dimostrato lacune non di poco conto, concedendo 28 gol in 18 giornate, rivelandosi la seconda peggior retroguardia del campionato. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il primo indiziato speciale per riportare equilibrio davanti a De Gea è Radu Dragusin: il difensore romeno, scuola Juventus ed ex Genoa, piace in modo particolare ai dirigenti della Fiorentina.

Il profilo del centrale del Tottenham era già stato vagliato oltre un mese fa, quando il club inglese non era propenso a lasciarlo andare. Per Dragusin, inoltre, c'è la fila e non sarà facile sfilarlo agli Spurs, dal momento che nemmeno il giocatore sarebbe convinto della Viola come nuova meta, visto lo status attuale da fanalino di coda della Serie A. Un tentativo per convincerlo si farà, ma in caso di progressi circa l'affare l'ingaggio da 3 milioni netti a stagione andrà limato. Come alternative, altrimenti, restano Rodrigo Becao (ex Udinese) del Fenerbahce e Diego Coppola , che ha lasciato il Verona in estate per approdare al Brighton. Tra i due, il centrale brasiliano sembrerebbe maggiormente agevole come operazione per via di costi contenuti.