Fiorentina, non solo Gonzalez: anche Amrabat è tornato a Firenze. Il marocchino al Viola Park

Dopo Nico Gonzalez anche Sofyan Amrabat è tornato a Firenze e si è presentato subito al Viola Park dove si metterà a disposizione di Vincenzo Italiano per il ritiro della squadra gigliata in vista delle prossime amichevoli e dell'inizio della stagione. Il centrocampista attende anche sviluppi dal mercato, con il suo futuro che potrebbe essere lontano dal capoluogo toscano, ma per il momento inizierà ad allenarsi, per capire poi se e quando potrà partire e lasciare la Fiorentina.

Le parole di Barone.

Nei giorni scorsi il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato proprio del possibile futuro di Amrabat: "Sofi è molto legato a me, parla inglese e lo sento quasi ogni giorno. Non è arrivato niente di ufficiale per lui, gli ho detto di arrivare concentrato sulla Fiorentina, deve avere la testa per giocare in viola".