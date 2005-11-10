Udinese, Lovric torna sull'abbraccio con Zanetti a fine gara: "Voglio ripagare la sua fiducia"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 15:38Serie A
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29.11.2026 15:38Serie A
Le dichiarazioni dell'autore del gol partita: "Sono contento, ma più per la squadra. Era una partita di carattere e l'abbiamo fatto vedere".
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Il centrocampista dell’Udinese Sandi Lovric ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria per 1-0 nel match contro la Fiorentina valido per la 13^ giornata di Serie A.
Che momento è per te?
"Bellissimo, sono contento ma più per la squadra. Era una partita di carattere e l'abbiamo fatto vedere".
L'abbraccio con Zanetti?
"Sono contento, era la sua prima in casa. Voglio ripagare la sua fiducia".
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