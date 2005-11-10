Il centrocampista dell’Udinese Sandi Lovric ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria per 1-0 nel match contro la Fiorentina valido per la 13^ giornata di Serie A.

Che momento è per te?

"Bellissimo, sono contento ma più per la squadra. Era una partita di carattere e l'abbiamo fatto vedere".

L'abbraccio con Zanetti?

"Sono contento, era la sua prima in casa. Voglio ripagare la sua fiducia".