Clima tutt'altro che sereno in casa Sassuolo. Nel pre-partita della sfida contro il Napoli, al Mapei Stadium, i tifosi neroverdi hanno manifestato tutto il proprio malcontento per il rendimento della squadra attraverso uno striscione dai toni inequivocabili: “La pazienza è finita. Fuori le palle o fuori dalle palle”.

Sassuolo reduce da sei sconfitte consecutive

La formazione emiliana ha raccolto appena otto punti nelle prime dodici giornate di Serie A ed è reduce da sei sconfitte consecutive. Il cambio in panchina, con Roberto D'Aversa subentrato ad Alberto Aquilani, non ha ancora prodotto gli effetti sperati. Con 31 gol subiti, inoltre, il Sassuolo ha la peggior difesa del campionato.