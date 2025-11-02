TMW Fiorentina pesantemente contestata post Lecce. Intanto il club si chiude nel silenzio stampa

Pesante contestazione a Firenze subito dopo la sconfitta casalinga col Lecce, l'ennesima in questo sciagurato avvio di stagione da parte di mister Pioli e i suoi. Dopo averla contestata sul campo, i tifosi gigliati si sono radunati davanti alla Tribuna Autorità per esprimere il loro disappunto tra fischi, insulti e cori: dal classico "Meritiamo di più" a "Rispettate la nostra maglia". Circa 2000 persone presenti.

La Fiorentina intanto ha deciso di optare per il silenzio stampa, sono ore di profonda riflessione dopo le dimissioni del ds Daniele Pradè e anche in vista del possibile addio dell'allenatore.

In calce le immagini della contestazione realizzate dall'inviato di TMW