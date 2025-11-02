Fiorentina, Pioli: "Il mio augurio di oggi? Vincere. E' una partita delicata"
Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della sfida contro il Lecce. Le sue parole: "E' una partita molto importante, l'abbiamo preparata con grande attenzione. Dobbiamo essere molto lucidi, capire che sarà una partita complicata, nervosa. Dobbiamo cercare negli episodi di essere migliori dei nostri avversari".
Fortini al posto dell'infortunato Gosens, c'è Dzeko con Kean.
"Partita delicata, Dzeko ha esperienza e qualità. E' una presenza in più in area di rigore. Penso possa essere giusto".
Qual è il suo augurio personale?
"Non è personale, ma quello di tutta la Fiorentina: vincere".
