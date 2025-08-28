Fiorentina-Polissya, le formazioni ufficiali: Dzeko debutta dal 1', Pioli ne cambia 6
A novanta minuti dall’accesso del girone, forte dello 0-3 maturato nella gara di andata, la Fiorentina è pronta a scendere in campo per la gara di ritorno del playoff di Conference League contro il Polissya. Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia (sede dell’incontro a causa dell’inagibilità del Franchi), dove a partire dalle 20:00 le due squadre scenderanno in campo. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Viti; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Fazzini, Dzeko.
A disposizione: Martinelli, Braschi, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Kospo, Kouadio, Ndour, Pongracic, Ranieri, Sabiri, Sohm, Lezzerini.
Allenatore: Stefano Pioli
Polissya (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobatenko, Sarapii, Mychailichenko; Costa, Babenko, Andrievskyi; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko.
A disposizione: Volynets, Ulihanets, Beskorovainyi, Lednev, Joao Vialle, Karaman, André Goncalves, Mykytiuk, Korniichuk, Haiduchyk
Allenatore: Ruslan Rotan
Arbitro: De Burgos (Spagna)
Guardalinee: De Francisco (Spagna) e De Mendiola (Spagna)
Quarto uomo: Cordero (Spagna)
Var: Gomez (Spagna)
Avar: Munuera (Spagna)