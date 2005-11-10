Fiorentina, Ranieri sul rinnovo: "Siamo ai dettagli. Io qui da quando ho 13 anni e Vanoli..."

Colpo di scena al Viola Park e per la Fiorentina in questi ultimi istanti. La sosta delle nazionali ha permesso a Luca Ranieri di limare gli ultimi dettagli per raggiungere l'intesa e firmare un nuovo contratto con il club viola. Il difensore italiano ha rinnovato virtualmente fino al 2029 con opzione fino al 2030, legandosi ulteriormente ai gigliati.

Le prime parole

Ranieri non ha nascosto la sua emozione per il nuovo accordo: "Siamo ai dettagli, mancano le ultime cose", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. "Sono felice e super onorato di continuare con questa società. Sono qui da quando ho 13 anni, ho vissuto qui tantissime cose, gioie e delusione. Un onore poter continuare qua". Sulla possibilità di chiudere la carriera a Firenze, da bandiera: "Qui a vita? Il calcio è strano. Intanto continuate per altri tre anni alla Fiorentina è un’emozione unica. Non vedo l’ora di dimostrare quanta voglia ho di restare qua".

L'impatto di Vanoli

Nella ripartenza della Fiorentina, lo zampino di Paolo Vanoli è stato netto: "Sicuramente non ce l’aspettavamo l’anno scorso di essere in quella brutta situazione", ha ricordato Ranieri. "Il mister li ha dato una grossa mano, liberandomi di molte pressioni. Alla fine l’ho ringraziato. Sono molto felice con i miei compagni di lavorare con lui. Io mi ricordo quando ero ragazzino che giravamo tre-quattro cambi a settimana. Adesso vedere tutti qui al Viola Park tutti i giorni è una grande emozione. Sono fiero di quello che ho fatto ma ho ancora voglia di fare tanto".