Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Fiorentina, Vanoli: "Atta ha un sovraccarico funzionale all'addome: domani non ci sarà"

Live TMW
Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 14:23Serie A
09.10.2026 14:23Serie A
Fonti preferite
Il tecnico dei viola ha parlato in conferenza stampa nel giorno di vigilia della sfida col Genoa. Di seguito la diretta testuale di TMW
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Tocca alla Fiorentina dare il via alla ripresa del campionato e lo farà da Marassi contro il Genoa. A tal proposito nel giorno di vigilia della sfida - in programma domani, sabato 10 ottobre alle 15:00 - il tecnico della formazione toscana Paolo Vanoli interviene alle 14:00 in conferenza stampa dal 'Wind3 Media Center' del Rocco B. Commisso Viola Park. Segui la diretta testuale su TuttomercatoWEB.com.

Ore 14:04 - inizio conferenza stampa

Che Fiorentina vorrebbe dopo questa lunga sosta?
"Dobbiamo guardare il nostro processo. Domani sarà un altro test, le partite che vengono dopo le soste sono sempre tra le più importanti. Ho visto i ragazzi in Nazionale da lontano e li ho visti carichi, stanno tutti bene e ci hanno regalato gioie. A parte Pongracic che aveva bisogno di giocare e che invece ha giocato poco".

Come sta Atta?
"Ha un sovraccarico funzionale dell'addome. io voglio un giocatore al 100% e per questo abbiamo deciso di rallentare il lavoro per averlo da quando rientrerà al 110%. Domani non ci sarà".

Questa sosta le ha permesso di sentire la squadra più sua?
"L'ho sentita mia dal primo giorno che sono arrivato. Ho voluto chiudere il capitolo dell'anno scorso e non lo voglio più sentire. Ora voglio una squadra che abbia una prospettiva futura e penso che con questi ragazzi sia bello lavorarci insieme".

Mastantuono come sta?
"Tutti i convocati sono pronti. Con lui abbiamo fatto un piano di rientro dettagliato. Mi ha impressionato su come è stato ligio al dovere e poi essendo così giovane non ha bisogno di tanto tempo per recuperare. però ho la fortuna di avere un gruppo ampio su cui posso contare".

Goncalves può partire dal 1'?
"Pedro era quello che assieme a Pongracic aveva più bisogno di queste tre settimane. Lui ha lavorato sodo e ora è cambiato. Ho la fortuna di poter scegliere tanti giocatori e di guardare alla squadra e non al singolo. Per me non esistono più riserve, ma tutti titolari che possono darci mano a gara in corso".

Cosa pensa del Genoa?
"I punti non dimostrano il vero valore della rosa di De Rossi. Marassi è uno degli stadi più difficili da dove portar via punti. Ho detto ai ragazzi che dovremo giocare più partite all'interno dei 90' di domani. Sappiamo benissimo la loro situazione e come verrà trascinato il Genoa dal pubblico: questo sarà un altro step per la nostra crescita".

Continueremo a vedere il ballottaggio tra Viery e Valdepenas?
"Ripeto: per un allenatore e per i ragazzi è una fortuna avere ballottaggi. Quando ho scelto Viery l'ho fatto per una questione tattica, ma sono contento che Valdepenas contro il Napoli è entrato e ha capito subito la partita che doveva fare. io voglio questo dai miei giocatori".

Che tipo di Fagioli ha ritrovato?
"Sono molto felice per lui e per Ndour: queste sono soddisfazioni per un allenatore. Un giocatore forte, tatticamente intelligente, può fare diversi ruoli e Fagioli lo sta dimostrando. Adesso per lui viene il difficile: essere continuo e dimostrare di voler diventare un calciatore forte".

Com'è stato gestire una sosta così lunga?
"E' stata una novità per tutti. Prima di dare giudizi serve capire cosa ha dato e cosa ha tolto. Sicuramente è una cosa da studiare, noi abbiamo cercato di interpretarla a modo nostro. Personalmente non mi piace molto, è troppo lunga. vanno via tanti calciatori e spesso non giocano. però è stata comunque un'esperienza, sarebbe bello sedersi e avere un confronto con le Nazionali per capire anche loro come l'hanno vissuta".

Ha parlato con Dragusin, come lo ha ritrovato?
"Io non mi stacco mai dai giocatori. Cerco sempre di sentirli, anche dopo la partita, perché mi piace guardarli anche in Nazionali che mi possono dare spunti. Quando è stato espulso l'ho chiamato: gli errori possono capitare e lui ha reagito benissimo a questo. L'ho ritrovato con una carica pazzesca".

Domani vedremo una Fiorentina più aggressiva o più equilibrio?
"Sceglierò in funzione a quello che penso potremo fare meglio".

In questa sosta ha visto quell'equilibrio che prima del Napoli cercava?
"Quando c'è un miglioramento non si può girare pagina e dire 'da adesso faremo tutto bene'. Ci stiamo lavorando, così come lavoriamo sulla mentalità da squadra. La Fiorentina dobbiamo vederla nel futuro e lo faremo con idee sulle quali stiamo lavorando".

Quanto conta il rinnovo di Ranieri?
"Luca è la Fiorentina: è qui da 13 anni. Io l'ho sempre ritenuto così sotto tutti gli aspetti. Deve essere orgoglioso di quello che sta facendo. La società premia anche quei giocatori che rappresentano questo valore che ha dimostrato. Quando succedono queste cose io sono un romantico e sono veramente felice. Si merita questo rinnovo. Sono contento di ciò che ha detto, ha capito perché gli ho tolto la fascia e che l'ho fatto per il bene della squadra. ha capito che dentro lo spogliatoio non serve la fascia per essere un leader".

Che margini di crescita ha Ndour?
"Oggi ha riprovato quel tiro in allenamento e non ha funzionato (ride, ndr). Anche lui è come Fagioli: la sua crescita è stata esponenziale in questi due anni. Questo fa capire che non si deve giudicare subito un giovane. Sono felice per lui, spero di vederlo presto in Nazionale maggiore, se lo merita".

Ore 14:23 - fine della conferenza stampa

Articoli correlati

Immagine news 1
Fiorentina, Vanoli: "Fagioli ora deve diventare leader. Che bella la coppia Beto-Pellegrino"
Immagine news 2
Vanoli esalta Mastantuono: "La sua umiltà mi ha colpito. Può diventare un campione"
Immagine news 3
Fiorentina, Vanoli: "Fagioli può fare tre ruoli: il nostro futuro è col doppio play"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
14:44 Serie A
Inter con Provedel titolare? Chivu: "Domani vediamo. Cambio modulo? Non è mica Subbuteo..."
Immagine news 2
14:41 Serie ALive TMW
Live TMWChiellini: “Juventus punto di riferimento, capace di guardare avanti in campo e fuori”
Immagine news 3
14:40 Serie ALive TMW
Live TMWInter, Chivu: "In tre settimane cambia poco. Spence? Intanto sarà convocato"
Immagine news 4
14:37 Serie A
Lazio, Belahyane: "È vero, non ho finito l'allenamento. Con Gattuso mi sento 100 volte meglio"
Immagine news 5
14:30 Serie A
Monza, Juric sulla Lazio: "Squadra da Premier, Gattuso non ha paura di niente"
Immagine news 6
14:23 Serie ALive TMW
Live TMWFiorentina, Vanoli: "Atta ha un sovraccarico funzionale all'addome: domani non ci sarà"
Immagine news 7
14:15 Serie ALive TMW
Live TMWNapoli, Allegri: "McTominay recuperato. Nessun alibi, col Frosinone si deve vincere"
Immagine news 8
14:13 Serie A
Under 15, sono 14 i convocati di Battisti per il FIFA World Cup: Parma e Roma le più rappresentate
Immagine editoriale di Marco Conterio
Absolute Cinema. Vi spieghiamo la nuova visione di Gerry Cardinale sul mercato del Milan: solo top (secondo il club) e giovani crack. Basta coi 'buoni giocatori'. Manca però sempre un tassello fondamentale per la costruzione del progetto
Primo piano
Immagine top news n.0 La notizia più attesa a Napoli, Allegri: "McTominay convocato, può fare 20-30 minuti"
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 6ª giornata di campionato
Immagine top news n.2 Como, accordo trovato con Douvikas per il rinnovo fino al 2030: presto la firma
Immagine top news n.3 La tecnica di Zielinski coi calzettoni di Grealish. Chi è Alex Scott, sogno (costoso) del Milan
Immagine top news n.4 Nico Gonzalez, oggi il rinnovo: Spalletti intanto studia il Cagliari
Immagine top news n.5 Torna la Serie A tra dubbi, ballottaggi e sorprese: tutte le probabili formazioni
Immagine top news n.6 Dal possibile ritorno all'Atletico al rinnovo con la Juve: com'è cambiata la vita di Nico Gonzalez
Immagine top news n.7 Brutte notizie per l'Inter, si ferma Curtis Jones: cos'ha l'inglese e quante gare può saltare
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.2 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
Immagine news podcast n.3 Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
Immagine news podcast n.4 "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Roma, Brambati: "Gasperini, per la sua carriera, meriterebbe di vincere lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Jeda: "Belle le parole di Gasperini su di me, mi ha cambiato la vita"
Serie A
Immagine box news Serie A Inter con Provedel titolare? Chivu: "Domani vediamo. Cambio modulo? Non è mica Subbuteo..."
Immagine box news Serie A Chiellini: “Juventus punto di riferimento, capace di guardare avanti in campo e fuori”
Immagine box news Serie A Inter, Chivu: "In tre settimane cambia poco. Spence? Intanto sarà convocato"
Immagine box news Serie A Lazio, Belahyane: "È vero, non ho finito l'allenamento. Con Gattuso mi sento 100 volte meglio"
Immagine box news Serie A Monza, Juric sulla Lazio: "Squadra da Premier, Gattuso non ha paura di niente"
Immagine box news Serie A Fiorentina, Vanoli: "Atta ha un sovraccarico funzionale all'addome: domani non ci sarà"
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi: "Mi fido dei miei ragazzi. Vavassori giocherà perché se lo merita"
Immagine box news Serie B Benevento, Floro Flores: "Verdi ha una qualità immensa, lo aspettiamo a braccia aperte"
Immagine box news Serie B Padova, Porchia: "Fiducia per domenica. Artistico può giocare uno spezzone"
Immagine box news Serie B Juve Stabia, insulto razzista nell'Under 15: scatta la squalifica di dieci giornate
Immagine box news Serie B Arezzo, Bucchi avverte: "Tredici gol subiti sono troppi, serve equilibrio"
Immagine box news Serie B Sudtirol, Possanzini: "Vogliamo continuare a crescere, l'obiettivo resta la salvezza"
Serie C
Immagine box news Serie C Quando la classifica racconta solo una parte della storia. Il "caso" Cosenza
Immagine box news Serie C Barletta, nuovo rinforzo in difesa: c'è la firma di Fabio Tito
Immagine box news Serie C Ronaldinho in campo con il Ravenna? Filipponi: "Ci vuole coraggio"
Immagine box news Serie C Bari, lesione al polpaccio per Darboe: tre settimane di stop
Immagine box news Serie C FIlipponi sulla Serie C: "Potenza merita il primato, mi aspettavo di più dall'Union Brescia"
Immagine box news Serie C Spezia, Stillitano: "Abbiamo ricominciato una storia. La retrocessione è stata una lezione"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Una sfida inedita per avvicinarsi al Mondiale: l'Italia è pronta alla sfida con la Bielorussia
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Fiducia e consapevolezza. Il Mondiale è un sogno e un obiettivo per tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nuovo arrivo dal Messico per il Como 1907 Femminile: arriva Ohale per la difesa
Immagine box news Calcio femminile Italia, Lenzini: "Con la Bielorussia gara da dentro o fuori. Siamo ancora più cariche"
Immagine box news Calcio femminile Inizio in salita per l'Italia Under 17: pesante sconfitta con l'Austria nelle qualificazioni
Immagine box news Calcio femminile Il Parma Femminile riparte da Sottili in panchina: è lui il nuovo tecnico gialloblù
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
9 ottobre 1988, Rijkaard al Milan. Zavarov alla Juventus e Ramon Diaz all'Inter
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio - I migliori centrocampisti dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
09:08 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»