Successo del Monza, che vince 3-0 contro la Fiorentina nel posticipo del lunedì valevole per la 12ª giornata di Serie A, interrompendo una striscia di quattro ko consecutivi e salendo a 10 punti in classifica, appena sopra i viola fermi a 9. Al termine del match deciso dalla doppietta di Varela e dal gol di Robinson, l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare lo scivolone della squadra toscana.

Prima della sosta per le nazionali la squadra stava facendo dei progressi che anche lei aveva apprezzato. Questo passo indietro di oggi la preoccupa?

"Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi, perché siamo la Fiorentina e non possiamo offrire queste prestazioni. In secondo luogo, come ho detto anche ai ragazzi, bisogna avere un pizzico di umiltà nella vita: siamo giovani e talentuosi, ma oggi devono capire che la fame, per quello che dobbiamo fare noi, è fondamentale. Rispetto alla gara contro il Genoa siamo partiti con un approccio positivo, poi al primo gol subito su rigore siamo praticamente scomparsi dal campo, e questo è un atteggiamento mentale che non va assolutamente bene".

Proprio a questo proposito: trattandosi di una squadra giovane e di grande talento, pecca forse un po' in personalità?

"No, non è vero, perché chi ha talento ha anche personalità, anche se oggi è un po' mancata. Devono imparare ad avere un pizzico di umiltà, proprio come il loro allenatore, e capire che questo è un campionato difficile: stasera ne abbiamo avuto la dimostrazione".

Il dato che balza agli occhi è questa fragilità difensiva, con 28 gol subiti e 11 partite su 12 in cui avete incassato almeno due reti. Come si spiega, considerando che l'organico della Fiorentina non è da peggior difesa del campionato?

"È vero, purtroppo è un aspetto che non stiamo ancora riuscendo a sistemare, anche perché da quando sono arrivato stiamo avendo tanti infortuni tra i difensori centrali. Oggi dopo mezz'ora si è fatto male Viery, avevamo appena recuperato Ranieri e ci manca Pongracic, che rappresentava una soluzione utile anche per schierarci a tre dietro vista la presenza di terzini molto offensivi. Purtroppo non è stato possibile perché anche stasera abbiamo perso un difensore e dovremo valutarne le condizioni. Resta comunque una situazione molto grave avere una media di oltre due gol subiti a partita e dobbiamo assolutamente risolverla, anche a discapito della qualità: se la qualità non viene messa al servizio della fase difensiva, occorre fare delle scelte".

Quando la Fiorentina corre bene riesce a fare la prestazione, come accaduto contro Napoli e Juventus, mentre quando non gira subisce tanti gol e fatica a gestire la partita sia tecnicamente sia emotivamente. È d'accordo con questa analisi?

"Ci sono tante situazioni da considerare, ma ciò che emerge maggiormente in questa squadra è che, appena le cose non vanno come dovrebbero — come accaduto stasera sull'episodio del rigore — non abbiamo ancora la forza di reagire da squadra. Individualmente sbagliamo completamente, perché in questo gruppo non c'è nessuno in grado di fare la differenza da solo, come ripeto sempre ai ragazzi. Dobbiamo imparare a reagire e a giocare per novanta minuti da squadra: gli episodi negativi fanno parte della partita, ma questo è un limite che stiamo faticando a superare e che dobbiamo risolvere".

La squadra andrà in ritiro?

"Sì, assolutamente: da giovedì andremo in ritiro".

Una domanda bruciante in chiusura: è più arrabbiato adesso dopo questa sconfitta o dopo quella contro il Genoa?

"Sono molto più arrabbiato dopo questa sconfitta. Stasera sono parecchio arrabbiato perché quella contro il Genoa era una partita diversa, arrivavamo da una sosta lunghissima ed era stata difficile da gestire; questa prestazione, invece, mi fa arrabbiare moltissimo".