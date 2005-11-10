“Prendere due o tre gare a partita rende tutto difficilissimo”. Ripartiamo da questo concetto tanto semplice quanto dirimente, espresso ieri nel post partita da David De Gea per entrare nel cuore della crisi difensiva della Fiorentina. I numeri, del resto, sono Cassazione e raccontano una realtà difficile da nascondere: 28 reti incassate in 12 giornate, seconda peggior difesa della Serie A alle spalle del Sassuolo e, soprattutto, un primato tutt'altro che virtuoso nella storia del club viola, mai così tanto perforato arrivati a questo punto della stagione. Un dato allarmante, che fotografa meglio di qualsiasi parola le difficoltà di una squadra chiamata a ritrovare assolutamente equilibrio e solidità.

I limiti della rosa

Se volessimo trovare un piccolo (piccolissimo) alibi, Paolo Vanoli ce l’ha: nonostante i quasi 150 milioni spesi sul mercato, quella allestita in estate da Fabio Paratici resta una rosa profondamente incompleta. Mancanza di un centrocampista che faccia filtro, due terzini - Jimenez e Joao Mario - più a loro agio nella metà campo offensiva rispetto che in quella difensiva, una serie di difensori centrali giovani in alcuni casi, poco adatti ai palcoscenici sbandierati (a parole) dalla dirigenza in altri. Tutto questo arriverà a gennaio? Sappiamo come quella invernale sia spesso una sessione sinonimo di specchietto per le allodole che molto difficilmente va a risolvere i problemi delle squadre, specialmente questi annosi che manifesta la Fiorentina. Volendo concedere il beneficio del dubbio al lavoro del ds gigliato, ci sono ancora cinque partite (Coppa Italia compresa) all’inizio del mercato e Paolo Vanoli non può proprio permettersi di trascinarsi per inerzia fino al 28 dicembre.

Servono correttivi: la difesa a 3 come ‘soluzione’?

Fino a quando la rosa a sua disposizione sarà questa, però, servirà a Paolo Vanoli trovare dei correttivi per ridare solidità ad una retroguardia mai uscita inviolata da un appuntamento. Le assenze di Pongracic e Viery (in attesa di capire l’entità dell’infortunio accusato al Brianteo) non aiutano, ma una possibile soluzione potrebbe essere quella di un passaggio alla difesa a tre, potendo sfruttare due terzini di spinta come Jimenez e Joao Mario in posizioni più avanzate e potendosi a quel punto permettersi anche la convivenza nel mezzo tra Fagioli e Oulai. Di sicuro chiudere gli occhi e aspettare gennaio non può e non deve essere una soluzione. I limiti della rosa sono evidenti, ma non possono diventare un alibi per una squadra che continua a concedere troppo e a pagare ogni minima disattenzione. A Vanoli il compito di trovare subito una strada, anche attraverso nuove soluzioni tattiche.