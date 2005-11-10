La Francia al Meazza senza Mbappé, Zidane apre alla Juventus: "Un giorno mi piacerebbe”

La Francia arriva a San Siro senza il suo giocatore più rappresentativo. Kylian Mbappé non giocherà contro l'Italia, nella sfida di Nations League in programma questasera alle 20.45. La conferma è arrivata direttamente da Zinedine Zidane, commissario tecnico dei transalpini, che in conferenza stampa ha annunciato il forfait dell'attaccante del Real Madrid: “Ha avvertito un piccolo dolore e la nostra politica è di non prendere rischi, a prescindere dal giocatore. Purtroppo è così: non è bello, ma fa parte del gioco. Spero di averlo domenica”. Mbappé, che ha saltato l'allenamento di rifinitura, dovrebbe quindi restare a disposizione per la successiva partita contro la Turchia. Zidane ha escluso problemi di natura diversa: “Lo vedo bene, la buona notizia è che può giocare domenica, e che avrebbe voluto giocare anche domani. Però dobbiamo adottare una politica a zero rischi, la stagione è lunga”.

Francia, Zidane deve rinunciare a diversi titolari. E apre alla Juventus

Le assenze, del resto, non si fermano a Mbappé. La Francia deve fare a meno anche di Ousmane Dembélé, Marcus Thuram e Aurélien Tchouameni, oltre a Jean-Philippe Lepaul. Il centrocampista del Real Madrid e l'attaccante dell'Inter erano convocati, ma hanno lasciato il ritiro perché non recuperabili per gli impegni di novembre. “Ho apprezzato le scelte di Aurelien e Marcus di venire nonostante fossero acciaccati, ci hanno provato ed è stato bello vedere la loro voglia di giocare con la Francia”, ha spiegato Zidane. Tra le indicazioni tattiche, il possibile impiego dell'interista Andy Diouf sulla fascia sinistra, mentre Warren Zaïre-Emery sarà utilizzato a centrocampo e non da terzino destro.

La conferenza stampa ha offerto anche l'occasione per parlare del passato italiano di Zizou e di un possibile futuro sulla panchina della Juventus. Alla domanda sull'eventualità di allenare un giorno i bianconeri, il ct francese non si è sottratto: “Un giorno mi piacerebbe, sì, perché no, se continuerò a fare l'allenatore”. Il riferimento principale è stato a Marcello Lippi, suo mentore a Torino: “Io all'inizio non giocavo bene: i tifosi e la stampa non mi amavano. Ho sofferto un po', ma Lippi mi ha detto che avrei giocato nella sua Juve: gli devo tutto”. Zidane ha poi ricordato gli insegnamenti ricevuti sul piano tattico, fondamentali nella sua formazione calcistica. E proprio la tattica è stata al centro delle considerazioni sull'Italia di Roberto Mancini, già affrontata nell'1-1 di Saint Denis: “Io ho giocato 4-5 anni alla Juventus e penso che per un italiano venga prima una buona difesa, poi attaccare. L'Italia lo fa benissimo”.