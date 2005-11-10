Tensioni Zidane-Mbappé, in Spagna criticano Kylian: "Al Real Madrid possono fidarsi di lui?"

Il rapporto tra Kylian Mbappé e Zinedine Zidane continua a far discutere. Le indiscrezioni sulle tensioni tra il commissario tecnico della Francia e l'attaccante del Real Madrid, legate alla gestione del giocatore durante gli impegni della nazionale, hanno raggiunto anche la stampa spagnola. Come racconta Foot Mercato, durante la trasmissione El Chiringuito de Jugones diversi opinionisti si sono schierati dalla parte dell'allenatore, mettendo in discussione la posizione di Mbappé e la sua volontà di lasciare il ritiro.

Roncero difende Zidane: "Mbappé deve dare l'esempio, non può andarsene"

Particolarmente netto il giudizio di Tomás Roncero: "Penso che sia una buona cosa. Se un allenatore ha un giocatore stella che deve dare l'esempio, dovrebbe restare. Non è possibile che se ne vada per il minimo motivo. Se fossi Zidane, lo farei restare fino a domenica per giocare con la Turchia". Secondo il giornalista spagnolo, dunque, la decisione del commissario tecnico sarebbe giustificata dalla necessità di garantire regole uguali per tutti.

Pedrerol solleva dubbi su Mbappé: "Possiamo fidarci di lui?"

Ancora più polemico Josep Pedrerol, che ha richiamato anche il diverso trattamento riservato a Lamine Yamal dalla nazionale spagnola: "In Francia si parla di uno scontro tra Mbappé e Zidane. È l'opposto di quello che sta succedendo con Lamine Yamal. Se Mbappé vuole andarsene e Zidane dice di no, allora c'è un grosso scontro. Il problema è se possiamo fidarci di Mbappé". Parole che alimentano il dibattito sulle condizioni dell'attaccante e sulla gestione del caso da parte della nazionale francese.