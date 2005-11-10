Mbappé-Zidane, il rapporto non decolla. E sull'infortunio c'è un "giallo" che coinvolge il Real

Kylian Mbappé è stato al centro dell’attenzione alla vigilia della sfida di Nations League contro l’Italia. Prima le indiscrezioni su un rapporto non così sereno con il nuovo CT Zinedine Zidane, poi l’assenza dall’allenamento e infine il forfait ufficiale per la gara di stasera. L’attaccante del Real Madrid ha accusato un problema agli ischiocrurali e lo staff francese ha deciso di non correre rischi, lasciando però aperta la possibilità di un suo recupero per la sfida di domenica.

Zidane non vuole correre rischi

In conferenza stampa il commissario tecnico ha cercato di spegnere le voci su possibili frizioni con il capitano dei Bleus. "Sì, Kylian sarà assente domani, ha sentito dolore e non prenderemo rischi. È un peccato perdere giocatori, ma fa parte del gioco. Spero non sia nulla di grave e che possa esserci domenica", ha spiegato Zidane. L’ex allenatore del Real ha poi difeso l’atteggiamento del suo numero 10: "Lo vedo bene dal punto di vista mentale, la prova è che è rimasto con noi. Non è contento, avrebbe voluto giocare".

Il retroscena dalla Spagna: Mbappé voleva tornare a Madrid

Secondo il giornalista spagnolo Marcos Benito, però, la decisione di restare in ritiro non sarebbe stata completamente condivisa dal giocatore. Nel corso della trasmissione El Chiringuito, il cronista ha raccontato che Mbappé avrebbe pensato di rientrare a Madrid, seguendo una linea concordata con lo staff medico del Real: "Aveva un accordo con il club: in caso di problema fisico sarebbe tornato in Spagna. La sorpresa è stata vedere Zidane trattenerlo per valutare la situazione in vista della partita di domenica", ha spiegato Benito, aggiungendo che un jet privato sarebbe stato già pronto a Parigi. Il caso resta quindi aperto: il forfait contro l’Italia sembra solo l’ultimo capitolo di una vicenda che si presta a tante valutazioni.