Italia, Cambiaghi: "Mancini ci ha dato tranquillità, in campo sappiamo cosa fare e ci divertiamo"

Nicolò Cambiaghi, tra i protagonisti della vittoria dell'Italia contro la Francia, ha esultato così ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-1. Di seguito le parole dell'attaccante esterno del Bologna.

Le parole di Cambiaghi

Sulla vittoria degli azzurri: "Sono veramente contento, è stata una serata bellissima. Non potevo sognare una serata migliore, me la prendo e voglio continuare a lavorare per viverne altre così".

Sulla forza dell'Italia: "Credo che questa gara abbia dimostrato la nostra forza. Siamo riusciti a resettare dopo essere andati sotto, a pareggiare e poi addirittura a vincere. La nostra forza è il gruppo".

Su cosa ha cambiato Mancini: "Mancini ci ha dato molta tranquillità, poi il gruppo è bello e tutti stiamo bene insieme. Il mister ci lascia sereni, noi sappiamo cosa dobbiamo fare in campo e ci divertiamo".