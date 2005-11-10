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Frattesi: "Ho detto a Pio Esposito che, se perde l'umiltà, gli metto le mani addosso"

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
ieri alle 23:45Serie A
12.11.2026 23:45Serie A
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Il centrocampista della Lazio e della Nazionale ha scherzato così sull'ex compagno all'Inter Pio Esposito, autore di una doppietta contro la Francia.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Frattesi, centrocampista della Nazionale italiana e della Lazio, è intervenuto a Sky Sport per commentare lo storico successo degli azzurri a San Siro contro la Francia. Di seguito le parole dell'autore del 2-1 dell'Italia.

Le dichiarazioni di Frattesi

Sul gol del 2-1: "Mi sono venuti i brividi quando ho fatto gol. In quella porta ho fatto una rete che mi ha segnato (quella contro il Barcellona in Champions con l'Inter, ndr). Ho dato uno sguardo al cancello, ma credo che l'abbiano dimezzato. Me lo devono tirar fuori perché io lo voglio a casa".

Sull'assist di Dimarco: "Dimarco ha quel piede lì, ero sicuro che la palla sarebbe arrivata in quel punto e ringrazio Dimarco per l'assist".

Su quale fosse il problema dell'italia: "Io credo che sia stato quasi sempre psicologico. Guardando la partita di stasera, sulla carta la Francia è molto più forte di noi. Noi però non abbiamo giocatori scarsi come si vuol far passare. Abbiamo giocatori di alto livello, era una questione mentale. Il mister è stato bravo a darci leggerezza. I giovani ci hanno dato una visione diversa e una ventata d'aria nuova, questo ci serviva più degli schemi e di qualsiasi altra cosa".

Su Pio Esposito, suo ex compagno all'Inter: "Pio sta cambiando come giocatore, ma non come persona. Io gliel'ho detto, che se cambia come persona gli metto le mani addosso (ride, ndr). È rimasto il ragazzo che ci siamo trovati al Mondiale per club. Non deve perdere l'umiltà perché perderebbe il 50%. Abbiamo trovato un punto di riferimento con lui in Nazionale, anche se pure Kean è stato sempre tra i migliori quando ha giocato".

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