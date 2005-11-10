Tanto calcio italiano in Nations League: le formazioni delle due partite delle 18

Alle ore 18:00 sarà la volta di altre due partite di Nations League, altre due gare della Lega C come Bielorussia-Albania e Finlandia-San Marino.

Tanta Italia in campo

La prima partita ha tanta Italia al suo interno, a partire dal ct Rolando Maran. E poi una nutrita compagine di giocatori di Serie A: in campo ci sono Djmisiti (Atalanta), Ismajli (Torino) e Mitaj (Genoa), mentre partono dalla panchina Sherri (Cagliari), Shpendi (Cesena) e Hasa (Frosinone). Tracce di calcio italiano però anche nell'altro match, visto che la Finlandia davanti è guidata da Pohjanpalo del Palermo contro San Marino.

Di seguito le formazioni ufficiali delle due suddette partite.

BIELORUSSIA (4-2-3-1): Lapoukhov; Begunov, Volkov, Gomanov, Pechenin; Selyava, Ebong; Lukashov, Konstsevoi, Shumanski; Barkovski.

Ct: Viktor Goncharenko.

ALBANIA (4-3-3): Berisha; Hysaj, Djimsiti, Ismajli, Mitaj; Shehu, Asllani, Pilo; Laci, Manaj, Hoxha.

Ct: Rolando Maran.

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FINLANDIA: Sinisalo; Lahteenmaki, Koski, Ivanov, Keskinen; Valakari, Walta, Vaananen; Skytta, Pohjanpalo, Svanback.

Ct: Jacob Friis.

SAN MARINO (4-3-3): Colombo; Giocondi, G. Benvenuti, Pasolini, Tosi; Meloni, L. Capicchioni, Zannoni; Lazzari, Nanni, Giacopetti.

Ct: Roberto Cevoli.