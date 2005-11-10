Nations League, la Norvegia travolge 3-1 il Galles: 90' per Heggem, Ostigard nel recupero
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 20:23Calcio estero
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14.11.2026 20:23Calcio estero
Il solito Erling Haaland è stato il mattatore della sfida di Oslo, valida per la quinta giornata della fase campionato di Nations League.
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La Norvegia travolge il Galles nella quinta giornata della fase campionato di Nations League (Lega A). All'Ullevaal Stadion di Oslo, Haaland e compagni si impongono per 3-1 grazie alle reti di Nusa al 59', Schjelderup al 68' (assist di Haaland) e dello stesso Haaland su rigore all'88'. Di Brooks, al 79', il gol della speranza degli ospiti.
Per quanto riguarda i calciatori di Serie A, si segnalano i 90 minuti giocati da Heggem del Bologna nella difesa norvegese, col connazionale Ostigard del Genoa entrato invece solamente al 92'.
La classifica del Gruppo 4 di Lega A
Portogallo 12
Norvegia 6*
Danimarca 6
Galles 3*
*Una partita in più
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