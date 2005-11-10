Un derby scandinavo per un posto ai quarti di finale di Nations League. Questa sera, al Parken di Copenaghen, Danimarca e Norvegia si affrontano nell'ultima giornata del Gruppo 4. La formazione di Brian Riemer parte con il vantaggio di poter contare su due risultati su tre, forte dei nove punti conquistati finora e soprattutto dello storico successo per 4-1 ottenuto sabato in Portogallo. Tra i grandi protagonisti della vittoria di Braga figura Rasmus Hojlund, autore di una doppietta. Ai danesi sarà sufficiente un pareggio per blindare il secondo posto alle spalle della selezione portoghese e accedere alla fase a eliminazione diretta della competizione.

Norvegia obbligata a vincere: Solbakken punta su Haaland

La squadra di Stale Solbakken arriva all'appuntamento dopo il convincente successo per 3-1 contro il Galles, firmato dalle reti di Antonio Nusa, Andreas Schjelderup ed Erling Haaland, quest'ultimo autore anche di un assist. Proprio il centravanti del Manchester City rappresenta la principale arma offensiva dei norvegesi, chiamati a conquistare l'intera posta in palio per scavalcare la Danimarca in classifica. Con il Portogallo già sicuro del primo posto e il Galles destinato agli spareggi per non retrocedere, quella di Copenaghen sarà a tutti gli effetti una finale per la qualificazione.

Danimarca-Norvegia, le formazioni ufficiali

Danimarca (4-3-3): Hermansen; Kristensen, Provstgaard, Andersen, Maehle; Damsgaard, Hjulmand, Hojbjuerg; Isaksen, Hojlund, Daramy

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Heggem; Odegaard, Berge, Berg, Nusa; Haaland, Sorloth