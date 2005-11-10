Se esce Rasmus Hojlund, non entra Lorenzo Lucca. È finita così Napoli-Torino, che pure la formazione di casa ha vinto solo 1-0. Nonostante un secondo gol potesse servire, e quindi ci potesse essere la necessità di tenere alta la squadra, al momento di sostituire il centravanti danese, Massimiliano Allegri non ha puntato su quello che sarebbe il naturale rimpiazzo, l’attaccante italiano, ma ha invece puntato su Giovane.

Il brasiliano, zero gol in questa stagione, non è esattamente uno dei pupilli del livornese, che l’ha schierato titolare una sola volta in tutto il campionato. E non è nemmeno un centravanti di ruolo. O meglio: non nell’idea che del numero 9 ha Allegri, per il quale sulla carta uno come Lucca sarebbe invece perfetto. Poi, però, c’è il campo. E lì l’ex Pisa al Napoli non ha davvero mai funzionato, finendo persino per prendersi a male parole con Kevin De Bruyne. Che non avrà certo il poster di Allegri in camera, e viceversa, ma tra i due non è difficile capire quale sia l’elemento più indispensabile al Napoli.

È già finita

A tal proposito, infatti, il futuro di Lucca non sembra da scrivere. La separazione, per quello che (non) si è visto finora in questa stagione, è l’unico esito possibile. C’è solo un problema: trovare una destinazione che faccia al caso del diretto interessato, che non vive un momento di picco della carriera ma è un buon attaccante e ha diritto - suggeriremmo interesse - a volere una squadra dove trovare centralità. E pure una soluzione che sia utile al Napoli, dato che la sensazione è che a rompersi sia stato finora non solo il feeling tra Lucca e Allegri, ma anche quello tra Lorenzo e l’intera città. Giovane, a Napoli, glielo preferirebbero un po’ tutti. E alla fine dei conti è un peccato.