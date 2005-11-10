Il Napoli vince al Maradona con un gol di McTominay: Torino piegato 1-0. Leonardo Spinazzola ha parlato al termine del match ai microfoni di Sky Sport: "Subito titolare dopo il rientro dall'infortunio? Sì, in questo mese da quando ho avuto la lesione mi sono messo subito al lavoro. Purtroppo ho avuto parecchi infortuni e so come gestirli, come allenarmi e come arrivare a tornare al massimo. Oggi mi sono sentito bene e abbiamo vinto".

Dicono tutti: 'Zitti e lavorare'.

"Dovrebbe essere sempre così: parlare solo per dare un consiglio o per spronare, se no pensare a lavorare ed a dare tutto".

Arriva la Champions: quanto credete nella qualificazione?

"Penso che abbiamo ancora delle partite in cui possiamo fare punti. Ci crediamo, a Manchester ci aspetta una bella partita. Queste sono le partite più belle, andiamo lì con uno squadrone e dobbiamo giocare a viso aperto per uscire da lì con il massimo. L'importante è dare continuità alle prestazioni".