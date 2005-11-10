Gasperini e il sogno scudetto: "L'idea era di arrivarci in 3 anni. Non ci dispiacerebbe anticipare"

Gian Piero Gasperini ha rilasciato un'intervista al Corriere di Bergamo, parlando del suo addio all'Atalanta e delle sue ambizioni da tecnico della Roma. Sviando sul "no" alla Juventus di un anno fa:

"No comment (ride, ndr). Al limite, posso riconoscere che ho lasciato l'Atalanta nel momento in cui ho realizzato che non era umanamente possibile fare di più". Aggiungendo di non avere rimpianti, ma profonda nostaligia per una comunità in cui si era perfettamente integrato. Al punto da mantenere la casa a Bergamo.

Sulla Roma e il sogno scudetto

"Il nostro piano prevedeva di arrivarci in tre anni. Non ci dispiacerebbe anticipare. Però siamo consapevoli che la strada è lunga. Nel football non esistono vie diritte4 o percorsi netti. Ci saranno alti e bassi. Se riusciremo a gestirli, chissà...".