Di Gennaro: "Il vero salto di qualità Kayode l'ha fatto andando a giocare in Premier"

Nel corso del suo intervento per Radio Firenzeviola, Antonio Di Gennaro ha parlato di Kayode: "Il vero salto di qualità lo ha fatto andando a giocare in Premier League, non ci sono dubbi. Io fossi la Fiorentina non avrei rammarichi: il club viola ha incassato quasi 20 milioni e dunque non ha perso soldi, anche se adesso il giocatore è sensibilmente migliorato"

Quindi nessun rimpianto per la Fiorentina?

"Con la Turchia ha fatto una partita eccezionale. E' una forza della natura: se si disciplina ancora un po' lui nella difesa a quattro può diventare devastante. Certo, deve imparare a difendere".

Su Fagioli invece che idea si è fatto?

"Se sta bene è non solo il centrocampista più forte della Fiorentina ma anche uno dei top a livello Nazionale. La Juventus ha fatto un errore a cederlo. Speriamo davvero che si sia messo alle spalle tutti i problemi che ha avuto in passato".

Ndour invece è sempre più protagonista anche in Under-21...

"Ha fisicità e si inserisce bene ma può ancora migliorare. Al pari di Atta, che deve fare la differenza".