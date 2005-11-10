Genoa in vantaggio dopo 12 minuti: decisiva la deviazione di Cambiaso sul tiro di Ehizibue
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 21:01Serie A
autore Daniel Uccellieri
28.10.2026 21:01Serie A
Baldanzi sfonda sulla fascia e crossa al centro, Ehizibue calcia al volo e la deviazione di Cambiaso spiazza Vicario.
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Il Genoa passa in vantaggio dopo 12 minuti di gioco Baldanzi trova il fondo e mette un cross teso verso il centro dell'area di rigore, sul secondo palo Ehizibue calcia di prima intenzione: Cambiaso di mette il piede nel tentativo di deviare il pallone, ma la palla prende una traiettoria che non lascia scampo e Vicario.
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