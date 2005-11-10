Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter. Queste le sue parole: "A prescindere dai risultati, è una squadra con valori incredibili. Quest’anno ha avuto una nuova forma di spaventare tutti. Ha fatto delle partite in cui magari non è partita benissimo e ha dimostrato la sua forza proprio in quelle partite. Li vedi che quando vogliono danno un po’ di gas e fare due-tre gol a tutti. Noi dovremo essere bravi a rimanere in partita, ad essere coraggiosi, a fargli male nelle situazioni che possono essere usate proprio per far loro gol. I gol li subiscono anche loro, se ne subiscono un po' di più un motivo ci sarà. Noi dobbiamo essere bravi a fare la partita perfetta".

Avete un Osmajic in più.

"Il nostro attaccante sta facendo bene, ma tutta la squadra sta capendo come servito. Ci abbiamo messo poco a capire quanto sia devastante. Lo hanno capito anche i nostri avversari e raddoppieranno magari su di lui. Noi dovremo essere bravi a non lasciargli il peso dell’attacco sulle sue spalle ma così non è stato visto che sono andati in gol e al tiro altri giocatori. Quando dico la partita perfetta non solo in fase difensiva ma anche in quella offensiva. Quanto fatto col Sassuolo non basterà. Perderemo sicuramente se dovessimo giocare la stessa partita di domenica, il livello qualitativo dell’Inter è talmente superiore che quelle occasioni concesse possono essere letali e decisive per la sconfitta. Il Sassuolo ci ha fatto più paura del Milan, contro i rossoneri siamo stati bravi a subire e concedere poco e ad essere più pericolosi di loro. Col Sassuolo meno, a volte siamo stati un pizzico fortunati e invece siamo stati molto bravi a sfruttare le nostre occasioni. Quando il pallone è arrivato lì, ho visto giocate decisive, ho visto passaggi decisivi al momento giusto, sfruttare l'errore dell'avversario. La grande squadra fa anche questo".

Follia dire di giocare con due formazioni diverse fra campionato e Coppa Italia?

"Viviamo non alla giornata considerando che ci sono due partite ravvicinate. Considerando che questa settimana siamo arrivati con qualche giocatore acciaccato. Due ragionamenti li faremo sulla seconda partita. Non leverò dei giocatori per farli giocare martedì, non l'ho mai fatto. Non li ho levati contro il Venezia e non li ho tolti contro la Juventus per farli giocare contro il Lecce che era uno scontro diretto. Prepariamo le partite per rispetto del Genoa e e dei genoani cercando di vincerle tutte e non mandare i giocatori al macello. L'anno scorso è stato un discorso un po' più diverso della Coppa Italia dove ero palesemente alla partita dopo contro l'Udinese. Era uno scontro diretto, eravamo in un momento difficile e la situazione di classifica era ancora tremenda. Adesso è tutto diverso. Dobbiamo andare a fare le cose fatte bene ma senza snobbare il campionato perché la classifica non ce lo permette, perché siamo ambiziosi e perché domani sarà una partita importante come quella di martedì. Faremo una partita seria in tutt'e due le competizioni".

Clicca qui per le dichiarazioni complete.