Nel giorno di vigilia della gara a San Siro contro l'Inter, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato della situazione infortuni iniziando da Ostigard: "A livello fisico la squadra sta bene. C’è qualche acciacco ovviamente come hanno tutte le altre squadre. C’è qualche giocatore da valutare ma potrebbe essere fuori almeno per questa partita ma niente di preoccupante. Leo non verrà a Milano, non è in condizioni per giocare questa partita. Poi vedremo quella di martedì e col Torino per capire anche come recupera da questa sindrome influenzale".

L'infortunio di Colombo vi porterà sul mercato?

"E’ una perdita importante per noi. Per mille motivi. Anche per quello che portava nel gruppo e nello spogliatoio. C'era sempre per i compagni. E’ uno che ci ha salvato l’anno scorso. Se stiamo qui ad elogiare Osmajic è grazie ai gol di Colombo l’anno scorso. Ha deciso delle partite con delle prodezze, ha corso come un animale in fase difensiva. Quest’anno non è riuscito a sbloccarsi ma ha fatto qualche assist. Stava rientrando dall'infortunio. E’ una brutta tegola per noi perché è un ragazzo apprezzato. E' un buono che vive il calcio nella maniera più genuina possibile. Gli mandiamo un grande abbraccio anche se lo abbiamo già fatto tutti in privato. Continueremo a stargli accanto. Abbiamo le nostre risorse. Havel sta tornando in condizione. Per me in avanti ci può giocare Vitinha ma anche Junior Mesisas volendo, ovviamente con caratteristiche diverse. Qualcosa ci inventeremo. Ellertsson può farlo con le sue caratteristiche da centrocampista aggiunto. Per gennaio, con i direttori stiamo parlando di quelle che saranno le opportunità. Un’occhiata si darà e cercheremo di andare a tappare quei buchi che abbiamo lasciato incustoditi".

Come stanno Sow ed El Shaarawy?

"Sow sta molto meglio, sta prendendo minuti e più dimestichezza in questo modo di giocare. Sicuramente al 100% giocherà titolare martedì sera. E’ un giocatore chiave, consapevole sia un giocatore di livello alto. Veniva dal Mondiale e all'inizio magari ha sofferto forse la poca vacanza post Mondiale, ha subito un infortunio nel momento in cui stava crescendo di condizione fisica e noi stiamo lavorando per farlo tornare un giocatore importante che è come quando l’abbiamo pensato. El Shaarawy sta bene. Anche lui sta lavorando. Sa che ha avuto un precampionato diverso ma credo sia stato decisivo in quelle partite in cui la palla bruciava un po’ più delle altre. A volte faccio delle scelte, stiamo recuperando i giocatori e in quella posizione abbiamo tante alternative. Abbiamo Venturino che scalpita. Siamo contenti di lui ma c'è competizione e in ogni partita sceglieremo chi sta meglio".

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