Ramon convocato dalla Spagna, il ct De La Fuente: "Grande stagione con il Como"

Una delle grandi novità della lista di convocati diramata dalla Spagna per i prossimi impegni in Nations League contro la Cechia e l'Inghilterra è la chiamata, da parte del ct Luis De La Fuente, del centrale del Como Jacobo Ramón. L'allenatore iberico nella conferenza stampa in cui ha spiegato le proprie scelte ha dichiarato su di lui: "Jacobo sta facendo una grande stagione con il Como e pensiamo che sia il momento giusto per vederlo all'opera".

Niente da fare per il portiere dell'Inter, Josep Martinez: la novità fra i convocati è Alvaro Valles, fra i pali. De La Fuente ha spiegato: "David Raya ha alcune questioni personali in Inghilterra e non sappiamo se sarà disponibile martedì o mercoledì, ma crediamo anche che sia il momento giusto per vedere Álvaro Valles, che lo seguiamo da tempo". In ogni caso, l'allenatore ha precisato: "Se David Raya fosse stato in condizioni, sarebbero venuti tutti e tre: Unai, David e Joan".

I convocati della Spagna per le sfide a Repubblica Ceca e Inghilterra

Ecco di seguito i 27 giocatori convocati della Spagna per le sfide contro Repubblica Ceca e Inghilterra, valide per la quinta e sesta giornata della Nations League:

Portieri: Unai Simón, David Raya, Joan García, Álvaro Valles

Difensori: Pedro Porro, Pubill, Laporte, Cubarsí, Huijsen, Jacobo Ramón, Cucurella, Grimaldo.

Centrocampisti: Zubimendi, Barrios, Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Baena, Fermín, Marc Roca.

Attaccanti: Nico Williams, Yeremy, Oyarzabal, Ferran, Roberto, Lamine Yamal, Barrenetxea.