Genoa, ecco Modesto e Melissano: il comunicato del club sulle nuove cariche

Genoa, ecco Modesto e Melissano: il comunicato del club sulle nuove caricheUfficiale
Andrea Piras
Dopo il comunicato in cui viene annunciato l'addio con Diego Lopez, il Genoa accoglie il nuovo chief of football François Modesto e il nuovo direttore sportivo Stefano Melissano. Questa la nota del club rossoblù: "Il Genoa CFC comunica l’ingresso nell’organigramma societario di François Modesto in qualità di Chief of Football e di Stefano Melissano nel ruolo di Direttore Sportivo.
François Modesto, a cui verrà affidata la gestione strategica e l’indirizzo dell’area tecnica del Club, vanta una consolidata esperienza dirigenziale a livello internazionale e nazionale.
Stefano Melissano assume la direzione sportiva della prima squadra, affiancando la struttura tecnica nella selezione e gestione delle risorse e nelle operazioni di calciomercato, in continuità con il percorso di sviluppo e valorizzazione della rosa. Il Genoa CFC rivolge a François Modesto e Stefano Melissano i migliori auguri di buon lavoro per le rispettive cariche all’interno del Club".