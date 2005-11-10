Domenica Roberto D’Aversa farà il suo esordio da allenatore del Sassuolo ma ancora non sa se potrà contare anche su Vasilije Adzic per la partita casalinga contro il Genoa che vale per la 12^ giornata di Serie A. Il centrocampista classe 2006 preso in estate in prestito dalla Juventus, infatti, si è fatto male al ginocchio con la su nazionale (il Montenegro) e l’ambiente neroverde attende di conoscerne le condizioni.

Come si è fatto male

Durante Cipro-Montenegro, Adzic è dovuto uscire. La sua partita è durata una quarantina di minuti: poi la selezione montenegrina ha ottenuto un agile 4-1 sul campo di Cipro, a Limassol, ma la preoccupazione attorno alle condizioni del ginocchio di Adzic ha iniziato a montare poco dopo.

Forti dubbi per domenica

La sensazione, riportata anche dal portale specializzato SassuoloNews.net, è che si tratti di un infortunio traumatico e che molto difficilmente potrà essere della partita domenica prossima contro il Genoa.