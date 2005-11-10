Genoa, è toto-ds: scatto Giovanni Rossi, è in vantaggio su Daniele Pradè

Diego Lopez è al passo d'addio col Genoa e il club ligure si è già attivato a cercare un sostituto

Cosa non ha funzionato nella gestione Lopez

Tra le operazioni finite sotto accusa pesa l'affare Stroud, sfumato a favore dell'Hull City dopo un lungo tiramolla sulle cifre. A nulla è servito il precontratto firmato dal Genoa, che ha poi scelto di adire le vie legali. Nemmeno le uscite hanno portato il tesoretto sperato, mentre gli acquisti come Amorim pagano un impatto ritardato. In un avvio di stagione da incubo, la dirigenza ha deciso di chiedere conto di ogni scelta.

I nomi per la successione

Lopez, tuttavia, non sarà sollevato dall'incarico. Sul dirigente c'è il Burnley ed è attesa a breve un'accelerata per trovare un accordo e salutare il Genoa senza strascichi. Chi prenderà il suo posto? Tramontato Burdisso, avanza la candidatura di Giovanni Rossi che stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport è in questo momento in vantaggio su Daniele Pradè.