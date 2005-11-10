Il difensore altoatesino Raphael Kofler, alla sua prima stagione in rossoblù, è stato ospite di “Il Cagliari in Diretta”, su Radiolina e Videolina: "In famiglia l’argomento calcio è molto sentito. Mio fratello gioca in Eccellenza, anche mio padre ha giocato in passato. In casa non si parla d’altro. Io amo giocare a calcio, però fuori dal campo mi piace anche staccare. Sicuramente devo ringraziare tanto i miei genitori: quando ero piccolo hanno fatto tanti sacrifici per farmi giocare e permettermi di coltivare il sogno di diventare un calciatore professionista”.

Su Pisacane: “Il Mister è un esempio di integrità, ha dei valori umani importanti e ce li trasmette ogni giorno. È uno che sa lavorare molto bene anche con noi giovani e, se lo meriti, non ha problemi a schierarti in campo. Ti dà grande fiducia, con lui possiamo far bene. Di certo, sapere che avrei avuto lui come allenatore è stato uno degli aspetti decisivi che mi hanno portato a scegliere Cagliari”.

Sul Cagliari: “Prima di accettare il trasferimento avevo qualche dubbio: mi sarei allontanato tanto da casa, era la mia prima volta lontano dalla famiglia. Sono sincero, qui mi sto trovando davvero molto bene. Arrivo dalle montagne, ma avere il mare è bellissimo. Quando vengono a trovarmi, la mia famiglia, i parenti e gli amici ne approfittano subito. Lo scorso weekend sono rientrato a casa, abito vicino a Merano: eravamo sotto zero, ho sofferto un po’ il freddo. Quando sono rientrato qui ho trovato 25 gradi, incredibile. Mi sto già abituando a queste temperature. Mi piace cucinare per la mia ragazza, soprattutto la carne. Ogni tanto mi piace andare al ristorante: qui ne sto scoprendo tanti buonissimi. Mi piace mangiare il pesce”.

Sul Como: “Conosciamo bene il Como, è una squadra che ama avere la palla per poi verticalizzare. Dovremo metterci tanta grinta, fame e massima attenzione quando ci sarà da difendere; quando avremo noi la palla, dovremo essere bravi a fargli male. Sarà una partita tosta, ma possiamo far bene”.