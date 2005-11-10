JUVE E NAPOLI SU SEBA ESPOSITO MA IL SASSUOLO FA MURO. IL NAPOLI GUARDA ALLA PREMIER, NEL MIRINO TRE ESUBERI DELLO UNITED. LA JUVENTUS PRONTA A METTERE SUL PIATTO 40 MILIONI PER TAYLOR DELLA LAZIO. ANGUISSA COME ZIELINSKI: L'INTER CI PENSA. IL NAPOLI SFIDA LA JUVE PER PALMISANI. ROMA SU LOOKMAN, L'ATLETICO VUOLE GREENWOOD.

"Sebastiano si trova benissimo al Sassuolo, in questo momento non pensiamo neanche al mercato. Quello che succederà si vedrà". Nelle parole di Mario Giuffredi, agente di Sebastiano Esposito, c'è la chiave di quello che sta succedendo negli ultimi giorni. Perché il Napoli ha chiesto informazioni in maniera diretta, ma il club neroverde ha più volte detto di no a qualsiasi richiesta di informazione. "Sebastiano Esposito e Vergara insieme con Hojlund? Si incastrerebbero benissimo, perché Sebastiano è un toro a livello fisico. Vergara ha grande forza nelle gambe. Hanno anche colpi tecnici, sono imprevedibili. Non sarebbe male". Il problema è fare i conti senza l'oste. Perché se Juventus e Napoli sono interessate, lo stesso Sassuolo non ha nessuna intenzione di cederlo. Perché nell'ultimo periodo c'è stata una flessione abbasta netta da parte dei neroverdi, costretti ora a vincere per non invischiarsi (troppo) nella lotta salvezza, già molto vicina. Dunque anche Esposito serve al Sassuolo. È in prestito di diritto di riscatto fino a giugno, con la possibilità di trasformare il passaggio a titolo definitivo per undici milioni di euro. Per convincere eventualmente il club emiliano servirebbe un'offerta fuori mercato che, attualmente, nessuno pensa che possa arrivare, né da Napoli né da Torino, sponda Juventus.

La necessità di rinforzare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con l'esigenza di rispettare determinati parametri economici, proprio come accaduto durante la scorsa estate. Per questo motivo il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, monitorerà con particolare attenzione le opportunità che si presenteranno durante la sessione invernale di calciomercato. Un occhio di riguardo sarà riservato alla Premier League, dove diversi giocatori di talento stanno faticando a trovare spazio a causa della folta concorrenza. Come riportato dal Corriere dello Sport, una possibile occasione in prestito è rappresentata da Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United. Ma l'olandese non è l'unico profilo monitorato dalla dirigenza azzurra. Tra i nomi figurano anche Jamie Bynoe-Gittens, sul quale c'è da registrare l'interesse della Roma, Patrick Dorgu, Geovany Quenda e Mason Mount. Giocatori con caratteristiche differenti, che potrebbero diventare accessibili qualora i rispettivi club aprissero alla possibilità di una cessione a condizioni favorevoli.

Kenneth Taylor è diventato in pochi mesi il perno insostituibile del centrocampo della Lazio di Gennaro Gattuso, attirando inevitabilmente le attenzioni dei principali club europei. Arrivato dieci mesi fa dall'Ajax per una cifra inferiore ai 17 milioni di euro, il 24enne ha completato una trasformazione e da semplice mezzala si è evoluto in un regista aggiunto che detta i tempi, accompagna la manovra e garantisce equilibrio. Adesso, secondo quanto rivelato da TuttoSport, la Juventus intende preparare un assalto invernale da circa 40 milioni di euro, affiancandosi ai sondaggi dalla Premier League di Brentford, Newcastle e Bournemouth.

La dirigenza dell'Inter pensa al 2027 e come marchio di fabbrica potente del presidente Giuseppe Marotta c'è sempre il parametro zero. Giocatori in scadenza di contratto che potrebbero rinforzare la rosa di Cristian Chivu senza esborsi sui cartellini. Specialmente in difesa e a centrocampo, dove sono stati individuati lo statunitense Chris Richards, 26enne del Crystal Palace - apprezzato per la capacità di giocare al centro e braccetto destro - e soprattutto Frank Zambo Anguissa del Napoli, stile Piotr Zielinski. Lo riferisce TuttoSport.

Lorenzo Palmisani è uno dei segreti del Frosinone che domenica a San Siro contro il Milan ripartirà dal sesto posto in classifica, con soli quattro punti in meno rispetto ai rossoneri quarti in classifica dopo le prime undici giornate. A questo punto però non c'è solo la società bianconera. Restando in Serie A, è emerso forte negli ultimi giorni anche l'interessamento del Napoli. Il club partenopeo la prossima estate si troverà di nuovo a dover prendere delle decisioni in merito ai suoi portieri, soprattutto con quell'Alex Meret che nelle ultime ore ha rimediato un infortunio che lo costringerà ai box per un paio di mesi e che ha un contratto in scadenza a giugno. Meret e Palmisani condividono lo stesso procuratore, il rinnovo del primo in linea di massima esclude l'arrivo del secondo. Viceversa, l'addio a parametro zero del portiere friulano potrebbe spalancare le porte del Maradona al portiere oggi al Frosinone.

Secondo quanto riportato da El Gol Digital, l'Atletico Madrid è tornato a valutare l'acquisto di Mason Greenwood per rinforzare la propria rosa. Il club della Liga spagnola aveva già seguito l'attaccante la scorsa estate - così come la Roma - e ora starebbe pianificando un nuovo assalto. L'assalto sarebbe subordinato agli sviluppi di mercato legati ad altri giocatori. Diverse società di Premier League sono infatti interessate ad Alex Baena, mentre la Roma starebbe monitorando la situazione di Ademola Lookman. Parallelamente, anche il Napoli ha avviato un attento monitoraggio su Greenwood; gli osservatori del club azzurro avrebbero seguito da vicino la sfida di Champions League disputata tra Fenerbahçe e Liverpool per visionare l'ala venticinquenne, il cui rendimento sta attirando l'attenzione di numerosi club in tutta Europa. Nonostante il crescente interesse nei confronti del giocatore, la dirigenza del Fenerbahçe non sembra avere alcuna intenzione di privarsi di Greenwood durante la finestra invernale di calciomercato. Nella stagione in corso con la maglia del Fenerbahçe, Greenwood ha finora totalizzato 20 presenze complessive, riuscendo a mettere a segno 10 reti e a fornire 4 assist ai compagni.

PSG, PER L'ATTACCO C'E' KROUPI. DOPO TCHOUAMENI IL REAL MADRID RINNOVA COURTOIS, IL REAL MADRID PROLUNGA ESPART

Eli Junior Kroupi non aveva bisogno della Nazionale francese per farsi conoscere. Il classe 2006, però, ha ulteriormente acceso i riflettori su di sé con un debutto da protagonista con i Bleus, impreziosito dal gol decisivo contro la Turchia. Secondo quanto riportato da The Athletic, tra i club interessati al giovane attaccante del Bournemouth ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain, pronto a valutare un investimento per la prossima estate. Kroupi, arrivato al Bournemouth dal Lorient nel 2025 e legato al club inglese fino al 2030, ha vissuto una prima stagione in Premier League da protagonista con 13 gol in 33 presenze. Il suo rendimento ha attirato anche il Barcellona e il futuro del giocatore potrebbe essere lontano dall'Inghilterra. In Francia c'è chi spinge per un ritorno in patria e proprio il PSG potrebbe essere la destinazione ideale: "Non bisogna lasciarselo scappare", dicono i media, ricordando come il club parigino stia cercando di costruire una squadra sempre più francese.

Thibaut Courtois e il Real Madrid continueranno insieme. Il club spagnolo ha ufficializzato il rinnovo del contratto del portiere belga, che ha prolungato il proprio accordo fino al 30 giugno 2028. Una conferma importante per uno dei protagonisti di una delle epoche più vincenti della storia dei Blancos.

Xavi Espart ha firmato il rinnovo di contratto con il Barcellona fino al 30 giugno 2030. Il giocatore formatosi ne La Masia blaugrana è nella sua prima stagione nella prima squadra, ma il club ha voluto blindarlo con un contratto più solito e importante in vista dei prossimi anni.