Mister Alberto Gilardino, intervenuto in conferenza stampa in vista del big match con la Roma, ha raccontato anche la sua esperienza da giocatore di Gian Piero Gasperini al Genoa. Di seguito le dichiarazioni in merito dell'attuale allenatore del Parma.

Gilardino esalta Gasperini in conferenza stampa

Che rapporto c'è tra lei e Gasperini?

"Gasperini l'ho avuto come allenatore in un'età dove pensavo non di essere arrivato ma di aver raggiunto un livello tale da non poter fare qualcosa in più, lui invece è stato bravo a tirarlo fuori. Qui si racchiude la sua bravura, che la Roma rispecchia in tutto e per tutto, ha plasmato una squadra e a farla sua in poco tempo. SI è fatto comprare i giocatori forti che vuole lui! I bravi allenatori sono bravi anche in questo. Sono felice di rivederlo domani".

L'effetto 'dentista' di Gasperini si sente più da giocatori o quando si allena contro?

"Riesce a tirare fuori tutto da tutti i giocatori. Giocare contro Gasperini è sempre complicato, nella sua versatilità e qualità nel non dare punti di riferimento, creare tanta densità in zona palla e nelle corsie, avere giocatori nell'ultimo terzo di campo come Soulé, Dybala, Castro... possono decidere la partita in ogni momento per la loro qualità. Noi dovremo essere attaccati alla gara con grande mentalità in fase difensiva, ma consci di poter sfruttare le opportunità".