Tra ironia social e meme sul suo aspetto, Nick Woltemade ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più importante nella Juventus. Al di là delle battute che hanno accompagnato i suoi primi mesi in bianconero, il rendimento dell'attaccante tedesco racconta una storia diversa: quella di un giocatore diventato sempre più fondamentale negli equilibri della squadra di Luciano Spalletti, soprattutto nei momenti complicati della stagione.

I numeri premiano Woltemade e rilanciano Kolo Muani

Le statistiche evidenziano il peso dell'ex attaccante tedesco. Come riporta Tuttosport, Woltemade titolare, la Juventus non ha ancora conosciuto la sconfitta: cinque vittorie e due pareggi nelle sette gare disputate dal primo minuto. Inoltre, nelle ultime quattro partite ha contribuito direttamente a quattro reti, realizzando tre gol e servendo un assist. La sua presenza favorisce anche Kolo Muani: il francese fatica quando viene schierato da unica punta, mentre rende decisamente meglio accanto a Woltemade che, grazie alla sua capacità di proteggere il pallone, dialogare con i compagni e creare spazi gli permette di sfruttare la velocità negli attacchi in profondità. Apprezzato anche il gesto di lasciare un calcio di rigore a un compagno in difficoltà, segnale di grande spirito di squadra.

Spalletti cerca la prima punta fisica

Nonostante la crescita del tedesco, Luciano Spalletti continua a ritenere necessario un rinforzo offensivo nel mercato di gennaio. "Ci vuole una punta che giochi da punta, ora non ce l'abbiamo. Kolo Muani non sta facendo bene in quella posizione. Serve un attaccante fisico che sappia ricevere palla spalle alla porta e reggere il confronto con i difensori centrali. Woltemade è tecnico, dialoga bene con i compagni, ma non ha quelle caratteristiche", ha spiegato il tecnico dopo la vittoria sul Venezia. In attesa del mercato, però, la Juventus dovrà affidarsi proprio a Woltemade per dare continuità ai risultati.