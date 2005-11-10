Non è ancora arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo per Thiago Silva. All'età di 42 anni, il difensore brasiliano ha deciso di proseguire la propria carriera agonistica, rinnovando il contratto con il Fluminense fino al termine della stagione 2027. La società di Rio de Janeiro ha ufficializzato il prolungamento dell'accordo con il proprio capitano, destinato dunque a disputare un'altra stagione ai massimi livelli del calcio brasiliano.

Thiago Silva rinnova: l'annuncio ufficiale del Fluminense

“Non poteva essere altrimenti, Mostro... Il miglior difensore centrale della storia del calcio, Thiago Silva, ha prolungato il suo contratto e rimarrà al Fluminense Football Club fino alla stagione 2027”. Con queste parole il club brasiliano ha annunciato il rinnovo del suo capitano, celebrandone ancora una volta la straordinaria carriera.

Una carriera che sembra non avere fine

Dopo aver trascorso gran parte della propria carriera in Europa, indossando le maglie di Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, Thiago Silva aveva fatto ritorno al Fluminense nel 2024. A distanza di oltre due anni, il centrale brasiliano non ha ancora intenzione di smettere. Il nuovo accordo gli consentirà di continuare a giocare anche nella stagione in cui compirà 43 anni, confermando una longevità agonistica fuori dal comune.