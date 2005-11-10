Juventus, in ritiro al J Hotel anche Yildiz e Locatelli prima del Napoli: Spalletti le prova tutte

Luciano Spalletti deve prendere di petto una crisi che va ben oltre l'emergenza infortuni, i risultati che lasciano a desiderare e la prestazione orrenda di Marassi. Per questo è stata scelta la linea dura: da ieri e fino a domani la squadra rimarrà al J Hotel per preparare in ritiro la sfida contro il Napoli all'Allianz Stadium.

Tutti in missione

Alla chiamata del mister hanno risposto tutti con senso del dovere, a partire da due uomini cardine come Kenan Yildiz e Manuel Locatelli. Il turco, assente dalla trasferta di Frosinone e volto più rappresentativo del club bianconero, è accorso nonostante i problemi fisici per fare blocco unico con il gruppo; al suo fianco il centrocampista e capitano che rientrerà dall'infortunio più tardi di tutti ma che è stato il primo a presentarsi alla Continassa per sostenere compagni, allenatore e società. Lo riferisce TuttoSport, che ha aggiungo come unico assente giustificato è il portiere Grabara, rimasto in Polonia per la riabilitazione dopo l'intervento al ginocchio subito prima della partita contro l'Atalanta. Il ritiro vuole essere un'occasione per resettare, parlarsi e conoscersi meglio, togliendo un po' di attenzione sui singoli giocatori anche grazie alla conferenza stampa del tecnico di Certaldo di oggi.

Metodo chiaro

Spalletti non ha posto paletti o divieti comportamentali, essendosi sempre fidato dei propri uomini sul piano disciplinare - soltanto Bremer e Conceiçao hanno subito richiami in passato -, sebbene non possa dire lo stesso di alcune prove deludenti offerte sul campo. In ritiro intanto c'è persino qualche strumento musicale di stampo sudamericano, per alleggerire la tensione a cena, mentre l'unione ritrovata dal gruppo juventino sarebbe l'ultimo tentativo quasi disperato di Spalletti di risollevare la squadra e tirarsi fuori da uno dei momenti più difficili della sua carriera da tecnico.