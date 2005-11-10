Kakà: "Gattuso vuole vincere sempre e io tifo per lui. Maldini? Meravigliato per le dimissioni"
Giacomo Iacobellis
Ricardo Kakà, storico campione ex Milan, ha parlato anche di due suoi ex compagni in rossonero nell'intervista concessa oggi a La Gazzetta dello Sport: Gennaro Gattuso, primo in classifica a sorpresa con la sua Lazio, e Paolo Maldini, che ha detto addio dopo appena poche settimane alla Nazionale italiana nel gran caos dei mesi scorsi.
Kakà dice la sua sugli ex compagno Gattuso e Maldini
"Quello del tecnico è un lavoro difficile. Adesso Rino da allenatore sta facendo veramente bene, ha un carattere molto speciale, è uno che vuole vincere sempre e mi fa piacere che riesca ad esprimersi al meglio. Un grandissimo amico, io tifo sempre per i miei amici e sono contentissimo", ha esordito il Pallone d'Oro sull'attuale allenatore della Lazio.
Poi, una battuta su Maldini e Leonardo e la loro brevissima avventura in Nazionale: "Sono meravigliato per il poco tempo passato prima delle loro dimissioni. Da lontano è difficile giudicare, credo però che sarebbe stato un bene per il calcio italiano avere persone così competenti alla guida, spero che l’Italia riprenda presto il suo posto. Ci sono da gestire tante cose, dai vivai in poi. Mi vedo spesso con ex giocatori che vivono in Italia e chiedo, mi informo. L’Italia al Mondiale è un bene per tutto il calcio".