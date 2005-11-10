Kakà: "Gattuso vuole vincere sempre e io tifo per lui. Maldini? Meravigliato per le dimissioni"

Ricardo Kakà, storico campione ex Milan, ha parlato anche di due suoi ex compagni in rossonero nell'intervista concessa oggi a La Gazzetta dello Sport: Gennaro Gattuso, primo in classifica a sorpresa con la sua Lazio, e Paolo Maldini, che ha detto addio dopo appena poche settimane alla Nazionale italiana nel gran caos dei mesi scorsi.

Kakà dice la sua sugli ex compagno Gattuso e Maldini

"Quello del tec­nico è un lavoro dif­fi­cile. Adesso Rino da alle­na­tore sta facendo vera­mente bene, ha un carat­tere molto spe­ciale, è uno che vuole vin­cere sem­pre e mi fa pia­cere che rie­sca ad espri­mersi al meglio. Un gran­dis­simo amico, io tifo sem­pre per i miei amici e sono con­ten­tis­simo", ha esordito il Pallone d'Oro sull'attuale allenatore della Lazio.

Poi, una battuta su Maldini e Leonardo e la loro brevissima avventura in Nazionale: "Sono mera­vi­gliato per il poco tempo pas­sato prima delle loro dimis­sioni. Da lon­tano è dif­fi­cile giu­di­care, credo però che sarebbe stato un bene per il cal­cio ita­liano avere per­sone così com­pe­tenti alla guida, spero che l’Ita­lia riprenda pre­sto il suo posto. Ci sono da gestire tante cose, dai vivai in poi. Mi vedo spesso con ex gio­ca­tori che vivono in Ita­lia e chiedo, mi informo. L’Ita­lia al Mon­diale è un bene per tutto il cal­cio".