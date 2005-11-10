Negli ultimi giorni il nome di Pep Guardiola è stato accostato con forza alla panchina degli Stati Uniti dopo l'addio di Mauricio Pochettino, passato al Manchester United dopo l'esonero di Carrick. Oltre agli USA, anche dall'Arabia Saudita sono arrivati apprezzamenti per il tecnico catalano che però ha rispedito al mittente ogni proposta, come confermato dal suo agente Josep Maria Orobitg al quotidiano Al-Riyadiya:

"Abbiamo ricevuto offerte dall'Arabia Saudita tramite intermediari negli ultimi giorni, ma Guardiola si rifiuta categoricamente di prenderle in considerazione. Pep inizierà a discutere del suo futuro prima dell'inizio della prossima stagione, questa è una decisione definitiva". Lo stesso Guardiola, ricordiamo, nei mesi scorsi aveva detto no alla proposta della FIGC per la Nazionale italiana arrivata tramite il breve lavoro di Paolo Maldini e Leonardo.