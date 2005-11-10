Si infiamma il mercato degli allenatori: Pochettino verso lo United. Nuovo rinnovo per Simeone

Il mercato degli allenatori non si ferma mai e nei prossimi giorni potrebbe regalare nuove sorprese con il Manchester United che ha deciso di cambiare guida tecnica comunicando a Michael Carrick l'esonero, anche se manca ancora l'ufficialità, e puntando tutto su quel Mauricio Pochettino che attualmente guida gli Stati Uniti ed è impegnato a preparare la doppia sfida contro Haiti in Nations League.

Pochettino ha detto sì

Mauricio Pochettino ha dato il proprio assenso al Manchester United ed è pronto a tornare in Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, l'ex allenatore di Tottenham e Chelsea ha già comunicato alla federazione statunitense la volontà di lasciare l'incarico di commissario tecnico degli USA per raccogliere la sfida di Old Trafford. Allo stesso modo la proprietà del club inglese ha comunicato a Carrick la decisione e ora è al lavoro per trovare l'accordo con la US Soccer a cui l'argentino è legato fino al 2030. Probabilmente il club inglese pagherà un indennizzo (si parla di circa 10 milioni di euro) per liberarlo e averlo a disposizione dopo il doppio impegno di questa pausa.

Guardiola per la sostituzione

Il nome in cima alla lista della US Soccer per sostituire Pochettino alla guida della Nazionale a stelle e strisce sarebbe quello di Pep Guardiola, svincolato dopo l’addio al Manchester City in estate e che al momento non sembra però intenzionato a ripartire da una panchina tanto da aver rifiutato la proposta dell’Italia che ha poi virato sul ritorno di Roberto Mancini in panchina. Il catalano piace per le sue qualità di allenatore e l’esperienza internazionale accumulata allenando in tre nazioni diverse (Spagna, Germania e Inghilterra).

A Madrid non si cambia

Se a Manchester si cambia nuovamente a Madrid, sponda Atletico, invece si va ancora avanti con quel Diego Simeone che siede sulla panchina dal 2011. Il club spagnolo è infatti pronto a rinnovare il suo contratto in scadenza a fine stagione considerandolo una priorità per progettare il futuro. Il prossimo passaggio chiave è previsto nel mese di dicembre, quando club e allenatore si incontreranno per fare il punto della situazione e valutare i progressi della trattativa. Il clima è positivo e la volontà comune è quella di proseguire insieme, tanto che l'ipotesi di un prolungamento fino al 2029 prende sempre più quota.