Meglio presidente FIFA che ct degli Stati Uniti: la proposta di Repubblica a Guardiola

"Guardiola, meglio la FIFA che gli USA". Titola così un articolo di oggi di Repubblica, a firma Gabriele Romagnoli, in cui si entra nel merito della possibilità che Pep Guardiola torni in pista, per la prima esperienza da commissario tecnico che potrebbe portarlo a guidare gli Stati Uniti d'America al posto di Pochettino.

Quella scena ideale con Trump...

Nell'articolo, si leggono diverse considerazioni interessanti. Come per esempio una scena ipotetica: "La cosa bella sarebbe vedere il presidente americano anti-immigrazione accogliere a braccia aperte il commissario tecnico venuto dalla Spagna con la felpa Open Arms". Posti poi dei dubbi sul suo reale inserimento da selezionatore degli USA, il quotidiano passa al contrattacco.

La reale alternativa a Infantino?

In conclusione di articolo, infatti, ecco il suggerimento di Romagnoli per Guardiola: "Se questo colonnino di giornale gli arrivasse, quel che vuole suggerirgli è: si candidi alla presidenza della Fifa. Sia lui a sloggiare Infantino, dato che Wenger esita e gli altri non ce la possono fare. Riporti l’onestà e la trasparenza nella teca. Riscriva le regole del gioco, ne ha bisogno".