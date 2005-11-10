Mauricio Pochettino sponsorizza Pep Guardiola come suo successore sulla panchina degli Stati Uniti. L'allenatore argentino, che ha lasciato la guida della Nazionale americana per assumere quella del Manchester United, ha incoraggiato il collega catalano a intraprendere questa nuova avventura professionale. Come riportato dal quotidiano britannico The Guardian, Pochettino ha rivolto un chiaro messaggio all'ex tecnico del Manchester City: “Devi cogliere questa opportunità. Perché? Perché è il momento perfetto per assumere la guida della federazione. Tutto è a posto, tutto si muove nella giusta direzione. Certo, cogli questa opportunità. Certo, troverai ottimi giocatori, brave persone e giocatori adatti al suo stile”.

Guardiola-Stati Uniti, il retroscena raccontato da Pochettino

Il nuovo allenatore dei Red Devils ha inoltre svelato un particolare risalente allo scorso settembre, quando aveva assistito al derby di New York in compagnia di Guardiola e di JT Batson, dirigente della Federazione calcistica statunitense: “Sapete cosa ho notato? Guardiola aveva un buon rapporto con JT”. Un dettaglio interessante alla luce delle indiscrezioni delle ultime settimane, che vedono il catalano tra i principali candidati alla guida della Nazionale americana. Secondo Pochettino, ci sarebbero tutte le condizioni affinché Guardiola possa inaugurare un nuovo ciclo negli Stati Uniti, confrontandosi per la prima volta nella sua carriera da allenatore con il calcio delle nazionali.