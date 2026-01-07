Guendouzi ha salutato l'Olimpico e la Lazio: domattina partirà per la Turchia
Momenti di commozione allo stadio Olimpico al termine della sfida fra Lazio e Fiorentina terminata 2-2. Dopo il fischio finale dell'arbitro Sozza, infatti, Matteo Guendouzi ha salutato tutto lo stadio, pronto per sposare il progetto del Fenerbahce. Ricevendo in cambio gli applausi del suo oramai ex pubblico dopo aver giocato l'ultima partita in biancoceleste senza pensare alla nuova avventura che comincerà già nelle prossime ore.
Il centrocampista francese da quanto raccolto partirà domani mattina per la Turchia, con la Lazio che incasserà 27 milioni più 2 di bonus, soldi buoni da reinvestire immediatamente sul calciomercato in entrata. E in questo senso, il giocatore scelto per sostituirlo è Kenneth Taylor che arriverà dall'Ajax per circa 15 milioni di euro.
Nel tardo pomeriggio intanto era arrivato all'aeroporto di Fiumicino Petar Ratkov, centravanti pagato 13 milioni di euro dal Salisburgo. Per il classe 2003 quella di domani sarà la giornata giusta per le visite mediche e per la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai biancocelesti. Per le prossime settimane di gennaio, in entrata, attenzione ai profili di Ruben Loftus-Cheek del Milan e di Giovanni Fabbian del Bologna, mentre per l'attacco resta vivo il nome di Daniel Maldini oltre a quello dello svincolato Lorenzo Insigne.
