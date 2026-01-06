Guizzo di Ferguson: al 14' la Roma è già avanti sul Lecce al Via del Mare
Al 14' si sblocca la sfida allo stadio Via del Mare. La Roma è passata in vantaggio sul Lecce grazie alla rete siglata da Evan Ferguson. Terza rete stagionale per l'attaccante. Dybala fa sfilare la sfera, movimento da attaccante vero per il centavanti, che si è girato in un fazzoletto per poi battere Falcone.
