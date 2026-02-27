Man City, ancora Real Madrid in Champions. Guardiola: "S'impara giocando contro i migliori"

Il sorteggio non ha lasciato spazio a interpretazioni: il Manchester City agli ottavi di Champions League ritroverà ancora il Real Madrid. Un duello che, dal febbraio 2020 in poi, è diventato una costante del panorama europeo, con undici confronti complessivi, alcuni dei quali entrati di diritto nella storia recente del torneo. L’ultimo precedente risale alla fase a gironi di questa stagione, quando i Citizens riuscirono a espugnare il Santiago Bernabéu conquistando tre punti pesanti.

In vista della doppia sfida di metà marzo, Pep Guardiola ha accolto l’accoppiamento con entusiasmo, sottolineando come affrontare la squadra più vincente della competizione rappresenti un’opportunità di crescita: “Il nostro club impara e migliora giocando contro le migliori squadre nella storia di questo torneo”. Sul fronte infermeria, il tecnico catalano ha aggiornato sulle condizioni di Jérémy Doku: “È tornato ad allenarsi ieri, ma non so ancora quando potrà rientrare in campo. Dobbiamo confrontarci con i medici”.



Infine un passaggio sulla gestione del Ramadan per alcuni giocatori: “Seguono questa tradizione religiosa. Abbiamo nutrizionisti preparati e i ragazzi sono abituati a questo periodo. Sanno come prendersi cura di sé e adattarsi alle esigenze della squadra”.