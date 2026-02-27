Real Madrid-Man City è un classico Champions: come sono andati i tanti precedenti recenti

Ci sono sfide che smettono presto di essere semplici partite e diventano capitoli di storia. Real Madrid contro Manchester City è ormai questo: nelle ultime sette edizioni della Champions League le due squadre si sono incrociate sei volte nella fase a eliminazione diretta, dando vita a un confronto che ha definito un’epoca.

Il primo ricordo corre alla semifinale decisa in una manciata di secondi al Santiago Bernabéu. Con il City a un passo dalla finale, il Real ribaltò tutto con due gol di Rodrygo tra il 90’ e il 91’, prima del rigore di Karim Benzema ai supplementari. Una rimonta che aprì la strada alla quattordicesima Champions blanca.

La risposta inglese arrivò l’anno seguente. Dopo l’1-1 dell’andata, la squadra di Pep Guardiola travolse il Real 4-0 al ritorno, con una doppietta di Bernardo Silva, prendendosi la rivincita e andando poi a vincere il trofeo. Ancora diverso il copione nel 2023/24: un doppio confronto tiratissimo, 3-3 all’andata e qualificazione decisa ai rigori, con il Real avanti 4-3 e capace di sollevare la quindicesima Champions contro il Borussia Dortmund.

E prima ancora, la semifinale 2015/16: 0-0 all’andata, un’autorete di Fernando al ritorno e finale conquistata, poi vinta ai rigori contro l’Atlético Madrid. Storie diverse, stesso filo conduttore: quando Real e City si incontrano, il calcio europeo cambia ritmo e scrive pagine destinate a restare.