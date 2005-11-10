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Serie A, la Flop 11 dopo 12 giornate: squadra stravolta, cinque novitàFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 14:00Serie A
autore Gaetano Mocciaro
24.11.2026 14:00Serie A
Nella peggior formazione possibile per media voto cambiano ben 5 giocatori su 11. Attacco composto per 2/3 da elementi del Lecce
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Cinque novità nella Flop 11 di Serie A dopo 12 giornate: la difesa cambia per 3/4 col solo Bernasconi a restare al suo posto. Per il resto Ebosse, Dragusin e Moreno sostituiscono Kabasele, Caleta-Car e Diogo Carlos. A centrocampo torna Unai Gomez, saluta Pasalic. Davanti El Bilal Touré rimpiazza Kolo Muani. Questo il 4-3-3 che fa fede alle medie voto di Tuttomercatoweb:
Arijanet Muric (Sassuolo) 5.39
Enzo Ebosse (Udinese) 5.43
Radu Dragusin (Fiorentina) 5.33
Matias Moreno (Venezia) 5.50
Lorenzo Bernasconi (Atalanta) 5.44
Oumar Ngom (Lecce) 5.54
Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.55
Unai Gomez (Udinese) 5.56
El Bilal Touré (Parma) 5.42
Nikola Stulic (Lecce) 5.07
Willem Geubbels (Lecce) 5.29
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