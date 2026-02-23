Roma, ecco l’allungo Champions: Cremonese ko e occhi puntati sulla Juve

La Roma coglie l’occasione, stende la Cremonese e piazza l’allungo che può cambiare il volto della corsa Champions. Allo Stadio Olimpico finisce 3-0: un successo che permette ai giallorossi di portarsi a +4 sulla Juventus, agganciare addirittura il Napoli e presentarsi nel migliore dei modi allo scontro diretto contro i bianconeri di domenica prossima.

Il primo tempo è stato molto bloccato, con i grigiorossi in grado di chiudere gli spazi alla manovra offensiva dei padroni di casa. Lo stesso Gasperini ha analizzato così i primi 45 minuti: “Era una gara complicata, ci spezzavano la continuità d'azione. Non riuscivamo con gli esterni ad aiutare Malen, che era un po' troppo isolato”.

Poi l’intuizione. All’intervallo, il tecnico di Grugliasco cambia volto alla Roma, disegnando una sorta di 4-2-3-1 con Cristante avanzato sulla trequarti: “Queste partite se trovi il giusto filo cambiano: abbiamo aggiunto Cristante più vicino a Malen per dare presenza, è stato bravo El Aynaoui ma anche Koné. Siamo passati a 4 e abbiamo alzato il ritmo. Se potrà essere riutilizzata in futuro? Non lo so, dipende da quanto riesci a essere offensivo. Se hai tanti mediani, dipende da tante cose: ci avevo già pensato in settimana che poteva essere una soluzione”.

La mossa funziona subito. La Roma alza i giri del motore e torna a sfruttare due calci piazzati: prima Cristante trova l’incornata vincente dagli sviluppi di un corner, poi lo stesso centrocampista prolunga di tacco il cross dalla bandierina di El Aynaoui per lo zampino di Ndicka, che firma il raddoppio. Nel finale è Pisilli a far esplodere la gioia dell’Olimpico con il definitivo 3-0.

Ora la sfida contro la Juventus assume i contorni della partita dell’anno in chiave qualificazione alla prossima Champions League. Con questo vantaggio, la Roma si presenta allo scontro diretto con entusiasmo, consapevolezza e un margine prezioso da difendere.